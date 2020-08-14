شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة اختيار المتطوعين لتجربة لقاح كورونا في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور عبدالمجيد المالكي، استشاري الأمراض المعدية، الطريقة التي تتم بها تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وطريقة اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح في المملكة.
وقال المالكي، في لقاء مع قناة “الإخبارية”: “إن اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح يخضع لحيثيات الدراسة، حيث يؤخذ في الاعتبار الأمراض التي يعانون منها، ويُقسَّم المتطوعين إلى مجموعتين؛ الأولى تأخذ اللقاح الحقيقي، والثانية تأخذ لقاحاً وهمياً”.
ولفت إلى أن المجموعتين والفريق المعالج لا يعرفون من أخذ اللقاح الحقيقي ومن أخذ الوهمي، وذلك حتى لا يكون هناك تحيز في نشر النتائج من الجانبين، وبعد ذلك تتم متابعة النتائج وفعالية اللقاح والأجسام المضادة.
وبين عبدالمجيد المالكي أن المملكة بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 5 آلاف متطوع في كافة مناطق المملكة، بعدما أثبتت المرحلتان الأولى والثانية أمانا وفعالية، وقريبا ستعلن الوزارة النتائج.
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