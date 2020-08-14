شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: اتفاق يحقق الازدهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالبيان الثلاثي، وقال على «تويتر»: تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط. وثمن الرئيس المصري جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار للمنطقة.

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