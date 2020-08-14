شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الإمارات دولة قوية وما قامت به أمر عظيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، الذي تم الإعلان عنه أمس وأفضى إلى وقف ضم أراضٍ فلسطينية، سيتم توقيعه في البيت الأبيض خلال أسابيع. وأضاف «الإمارات دولة قوية وما قامت به أمر عظيم»، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيخفض التوتر في المنطقة، ووصفه ب«الاختراق الضخم» والتاريخي، بينما اعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو الاتفاق خطوة حاسمة للسلام.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي البيت الأبيض إن الاتفاق يعد أهم إنجاز منذ 25 عاماً وربما نشهد اتفاقات أخرى.

أضاف:«اتصلت بصديقين عزيزين رئيس الوزراء الإسرائيلي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تمت صياغة اتفاق تاريخي، والشيخ محمد بن زايد أحد القادة الكبار في الشرق الأوسط».

كما كتب في تغريدة له على تويتر، قائلا:« اختراق ضخم اليوم.. اتفاق تاريخي بين اثنين من أصدقائنا العظماء.. إسرائيل والإمارات العربية المتحدة».

وقال البيت الأبيض في بيان على تويتر إن الرئيس ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن مشكلات الشرق الأوسط يمكن أن تحل فقط عندما يجتمع أبناء كل الديانات لمحاربة التطرف الإسلامي واغتنام الفرص الاقتصادية». وذكر البيت الأبيض أنه جرى تسمية الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بال «الاتفاق الإبراهيمي».

وكتب ترامب في تغريدة «انفراجة ضخمة، اتفاق تاريخي للسلام بين دولتين صديقتين عظيمتين لنا هما إسرائيل والإمارات».

وفي البيت الأبيض، قال ترامب إن المناقشات بين الزعيمين اتسمت في بعض الأحيان بالتوتر، مشيراً إلى أن اتفاقات مماثلة قيد النقاش مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف ترامب أن مراسم توقيع للاتفاق بحضور وفدين من إسرائيل ومن الإمارات ستعقد في البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب: «قال الجميع إن هذا الأمر سيكون مستحيلاً... بعد 49 عاماً ستقوم إسرائيل والإمارات بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل. ستتبادلان السفراء والبعثات الدبلوماسية ستبدآن تعاوناً في شتى المجالات».

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنه «يوم تاريخي» و«خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط».

وتابع «إنه نجاح كبير للدولتين الأكثر تقدماً على صعيد التكنولوجيا في العالم» وعبر عن أمل بلاده في أن «تكون هذه الخطوة الجريئة الأولى في سلسلة تنهي 72 عاماً من العداء في المنطقة». (وكالات)