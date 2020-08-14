مجلس «العدل»: الشباب بناة المستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس شباب وزارة العدل أن توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين شباب الوطن ليغدوا روّاداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة والمشاركة في صناعة القرار الوطني، جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل ومأسسة النموذج الحضاري الذي تمثله الدولة عالمياً، من خلال دمج احتياجات وطاقات الشباب في تنفيذ السياسات العامة ودعم مسيرة الحكومة في التنمية الوطنية المستدامة.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، أشاد المجلس بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة وإيمانها وثقتها بدور الشباب وأهمية تمكينهم من أدوات استشراف المستقبل لمواجهة التحديات، وتعزيز ممارسات المواطنة الصالحة. ولفت المجلس إلى أن الشباب كانوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم عندما برهنوا عبر مشاركتهم الفاعلة في دعم المسيرة الريادية للدولة الحافلة بالإنجازات والمكانة التي بلغتها الإمارات في المحافل العالمية.

ويؤكد المجلس استعداده لدعم ومؤازرة الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات حملة «نلتزم لننتصر» لتعزيز التكاتف والتعاضد بين الجهات الصحية وأفراد المجتمع لبلوغ مرحلة التعافي المبكر من جائحة كوفيد-19.