مواقف عربية ودولية تشيد.. ورهان واسع على تحقيق السلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت دول وشخصيات عربية وعالمية بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، معتبره أنه اختراق تاريخي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما أوقف خطة الضم التي كانت إسرائيل عازمة على تنفيذها. وأشادت مواقف عدة بهذا الاتفاق مؤكدة الرهان الواسع على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية وفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد متحدث أممي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يرحب «بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط».

فيما قال دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا، إن الوقت حان لإجراء محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاتفاق بين الإمارات وإسرائيل فرصة ضرورية للسلام.

وصرح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بأن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق تاريخي. وقال كوشنر إن الاتفاق سيستغرق وقتاً لتنفيذه، وأن الإمارات اتخذت هذه الخطوة، لأنها لا تريد أن تتخذ إسرائيل خطوة استفزازية بالمضي قدماً في خطة الضم. ووصف مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسية جو بايدن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بأنه خطوة تاريخية، وأن قرار الإمارات «عمل شجاع من رجل دولة».

من جهتها رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق، كما أعلن وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ترحيب بلاده بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل الذي أفضى إلى وقف خطة ضم أراض فلسطينية. كما أعلنت النمسا ترحيبها بالاتفاق ودول أخرى أيضاً إشادتها بالاتفاق الذي جاء في وقت حاسم.