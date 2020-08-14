«اليونيسكـو»: 60 من أبنية بيـروت التراثيـة مهـددة بالانهيـار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الخميس، من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء الانفجار الذي ضرب بيروت مطلع أغسطس/آب، و60 منها معرضة للانهيار، مؤكدة أنها ستقود التحرك الدولي لإعادة إعمار تراث العاصمة اللبنانية.

وأعلنت المنظمة في بيان لها، أمس الخميس، أن هذه الأرقام من تقييم قام به سركيس خوري مدير عام الآثار في وزارة الثقافة في لبنان. وقال خوري: «تضرر ما لا يقل عن ثمانية آلاف مبنى» معظمها في أحياء الجميزة ومار ميخايل القديمة، داعياً إلى أعمال عاجلة تفادياً لتفاقم الأضرار مع الأمطار في فصل الخريف.

وأضافت المنظمة أن الانفجار «ألحق أيضاً أضراراً بمتاحف عديدة كالمتحف الوطني، ومتحف سرسق، ومتحف الجامعة الأمريكية في بيروت، والمواقع الثقافية والدينية وصالات العرض».

وأعلنت اليونيسكو أنها ستقود التحرك الدولي لاستعادة وإعادة إعمار تراث بيروت. وأكدت أنها تستعين بمنظمات ثقافية وخبراء من الطراز الأول في لبنان والخارج.

وأكدت روسيا دعمها لوحدة وسيادة لبنان، ومعارضتها لأي تدخل في شؤونه الداخلية وتسييس المساعدات المقدمة له، تعقيباً على استقالة الحكومة اللبنانية، ومحاولات دول فرض تصورها للحكومة الجديدة.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعم تقليدياً سيادة الدولة اللبنانية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها.

وأضافت أمس الخميس في أول تعقيب على استقالة الحكومة اللبنانية: «تنظر روسيا إلى الأحداث السياسية الجارية في لبنان على أنها شأن داخلي خاص، وتدعو إلى توافق وطني دون تدخل خارجي».

وقالت: «نعتبر الوضع السياسي الراهن والأحداث السياسية شأناً داخلياً بحتاً للبنان. وتقليدياً، نحن ندعم سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه».

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تدعو إلى حل جميع القضايا المستعصية على الأجندة السياسية الداخلية اللبنانية في المجال القانوني، من خلال الحوار والوصول إلى توافق وطني واسع دون تدخل خارجي. وتخشى روسيا من محاولات بعض القوى تسييس تقديم المساعدات الإنسانية للبنان.

وفي سياق متصل، التقى الرئيس اللبناني ميشيل عون الموفد الرئاسي البرازيلي، الرئيس السابق ميشيل تامر، على رأس وفد في قصر بعبدا للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان.

وقال تامر بعد اللقاء بحسب ما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية: «الدولة البرازيلية أرسلت الكثير من المساعدات إلى لبنان فور وقوع الانفجار، وأسهمت أيضاً بجزء منها الجالية اللبنانية في البرازيل». (وكالات)