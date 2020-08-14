شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاونية الشارقة» تتبرع بـ 1.5 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلن ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، عن التبرع ب 1,5 مليون درهم نقداً، دعماً لحملة «سلام لبيروت» التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بن محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة، على دعمه المستمر، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على متابعته الدائمة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على مبادراتها وجهودها الإنسانية المتواصلة في تقديم العون والدعم إلى المتضررين في انفجارات بيروت.
وعبر عن اعتزاز الجمعية بالمشاركة بحملة «سلام لبيروت»، الأمر الذي يعد واجباً أخلاقياً على جميع المؤسسات، كما أكد الالتزام والاستمرار بمساندة الحملة، وتقديم المساعدات الإنسانية لكل من يحتاج إليها.
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