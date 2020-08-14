شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: أغلبية أولياء الأمور يثقون بإرسال أطفالهم إلى المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أظهر استطلاع أجرته «سنتربوينت»، ونفذته شركة «يوجوف» حول العودة إلى المدارس، وشارك فيه 500 مشارك أغلبهم من أولياء الأمور في دولة الإمارات، أن قرابة نصف أولياء الأمور مستعدون لإرسال أطفالهم إلى المدارس يومياً في حال تقديم الدروس بدوام فعلي بالكامل.
وأظهر الاستطلاع أن 61% من أولياء الأمور، يثقون بإرسال أطفالهم إلى المدارس بعد انقضاء العطلة الصيفية، في حين أعرب 49% منهم عن استعدادهم لإرسال أطفالهم لحضور الصفوف الدراسية الفعلية بانتظام وبدوام كامل بنسبة 100%.
وقال سايمون سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات في «سنتربوينت»: «نتيجة لإغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد خلال فصل الربيع والصعود الملحوظ للتعليم الإلكتروني بسبب انتشار وباء «كوفيد 19»، شهدت أنظمة التعليم تحولاً جذرياً اضطر معه القائمون على التعليم، لإعادة النظر في نماذج التعليم التي يقدمونها، ما يعني أن العودة إلى المدارس هذا العام ستكون مختلفة عن المعهود».
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