شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة مجانية للتأهيل السياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل تشعر بالملل من صداع المنغصات السياسية؟ تعال استمتع بلعبة يمكن أن تضعها في عداد الألعاب الاستراتيجية. فيها ما في الشطرنج من الجدية، وما في المتاهات من طرافة، هل نسيت صفحات التسالي في الجرائد؟ أما إذا كنت متمسكاً بالواقعية، فإنك سترى نفسك غارقاً إلى أم رأسك في كراكيب الواقع. وأما إذا كنت «طفران قرفان» من الحياة لأنك «لما جئتها مستسقياً.. مطرت عليك مصائبا»، فإنك لن تظفر بمسرح كوميدي كهذا. لن تضيع وقتك الثمين، ستخرج من هذا المولد بالحمص، بالفول والعدس والفاصوليا والأرز. أنت في أعجب مدرسة سياسية، إذا خرجت منها سالم المدارك، فستكون أدهى الدهاة، وأمهر الطهاة.

المدرسة هي الوضع المتأزم في لبنان. طوبى لبرودة الدماغ العربي. العالم كله يده على قلبه خشية أن يصبح الشرق الأوسط كله مرفأ بيروت، فالمعنيون العرب غير معنيين بالوطيس الذي تُحميه العيون الساهرة الخارجية. الآن، ما دام الحديث عن مدرسة، دعنا نتحدث بصراحة من دون قفازات وكمامات. بالمناسبة لا تقول العرب كمامة، إلا إذا كانت للحيوان، أما الحيوان الناطق الضاحك، فله النقاب. في الجتمعات التي لم تعرف قاسم أمين ولا الطاهر الحداد، الكمامة أهون. أما الخمار فالموت أرحم: «قل للغضنفر في الخمار الأسود».

لإحراق المراحل، لا حضانة، لا ابتدائية، مباشرة إلى الجامعة. ضع نفسك في مكان افتراضي، وعليك أن تجد حلا للوضع في لبنان. لا حل من دون القضاء على الفساد. لكن الفساد أوجدته المحاصصة بين سبع عشرة طائفة يسيطر عليها أمراء الطوائف. ستكون واهماً إذا تصورت أن اقتلاع تلك المسامير سهل. المشكلة هي ارتهان الأطراف للخارج. محاولة الاستقواء بقوى أجنبية على جهة أو جهات داخلية، يمكن أن يشعل نيراناً إقليمية أو حتى أوسع نطاقاً.

أحد زعمائهم قال للإعلاميين: «نريد حكومة جديدة كلياً، حيادية كلياً ومستقلة كلياً». باختصار يريد لبن العصفور. كل زعماء الطوائف يتهمون البقية بالفساد ويطالبون بلبن العصفور. كل طرف يلغي الآخرين ويصر على بقائه ولو بحرب أهلية. الجميع شركاء في الفساد، والكل لديه ملفات ضد الكل. أي أن مصلحة الجميع هي في بقاء الجميع.

لزوم ما يلزم: النتيجة اللقمانية: قال حكيم: «يجب أن يتغيّر كل شيء، لكي لا يتغيّر أي شيء»، يجب أن تنسف بيروت بكاملها، ليظل نظام المحاصصة كما كان.

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