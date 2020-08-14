«الدستوري» التونسي مستعد لانتخابات مبكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

قال الحزب الدستوري الحر، أبرز أحزاب المعارضة في تونس، إنه على استعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة والفوز بالأغلبية، في حال لم تنل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

ويلوح في الأفق شبح أزمة سياسية حادة في تونس مع إصرار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، على تكوين حكومة كفاءات مستقلة، في مقابل اعتراض حزب حركة «النهضة» صاحبة الأغلبية، على هذه الخطوة، ووسط حالة من التململ لدى أحزاب أخرى لم تتضح مواقفها بصفة رسمية بعد.

وقالت رئيسة «الدستوري الحر» عبير موسي، في اجتماع مع انصارها، أمس الخميس: «إن حزبها سيظل شوكة في حلق كل من تسول له نفسه الإضرار بتونس ومصالحها»، معلنة جاهزية الحزب وأنصاره للانتخابات التشريعية المبكرة حال حل البرلمان.

وأضافت أن الدعوات التي تروجها الأطراف السياسية والبرلمانية التي تلوح بعدم منح الثقة لحكومة المشيشي المقترحة من أجل فرض حكومة سياسية، وإعادة للانتخابات لا تخيف حزبها، مؤكدة أن «الدستوري الحر»، سيحقق انتصاراً ساحقاً إذا جرت انتخابات تشريعية مبكرة.

ويتصدر «الدستوري الحر» نوايا التصويت لدى الناخبين في آخر نتائج لعمليات سبر آراء متقدماً على خصمه اللدود حزب حركة «النهضة» المهددة فعلياً بمغادرة الحكم للمرة الأولى منذ 2011. وتشير تقارير إلى وجود استعداد فعلي لدى الإسلاميين والمحافظين من اليمين الذين يمثلهم ائتلاف الكرامة، لإعاقة الحكومة الجديدة في جلسة التصويت في البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بسبب الاعتراض على خيار رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كلف المشيشي بتكوين حكومة خالية من الأحزاب. وتلقى الحكومة الجديدة، موافقة «الدستوري الحر» الذي يطالب منذ انتخابات 2019 بحكومة لا يشارك فيها «الإخوان» والقطع مع الإسلام السياسي بعد تجربة في الحكم استمرت نحو عقد كامل من دون إنجازات تذكر.