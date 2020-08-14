الإمارات توقف ضم أراضٍ فلسطينية باتفاق تاريخي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي ثلاثي، أمس الخميس، على أن تتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية وفقاً لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها على توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي.

وذكر بيان مشترك أن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في المنطقة، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانات كبيرة في المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعليق على صورة نشرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر: «التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على «تويتر» أيضاً: «في اتصالي الهاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية».

وأضاف سموه: «كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية».

واكدت دولة الإمارات التزامها الثابت، بمبادرة السلام العربية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.