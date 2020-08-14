«ريمونتادا» سان جيرمان تُنهي حلم أتلانتا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان باريس سان جيرمان الفرنسي على وشك توديع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مفاجأة الموسم أتالانتا الإيطالي، لكنه سجل هدفين في الوقت القاتل وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1995 في يوم عيده الخمسين.



تقدم أتالانتا بهدف الكرواتي ماريو باشاليتش (27)، وراء أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن الفريق الباريسي عادل عبر البرازيلي ماركينيوس (90)، ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن الضائع، عبر الكاميروني البديل اريك مكسيم تشوبو-موتينج.

وضرب سان جيرمان موعداً مع الفائز بين أتلتيكو مدريد، ولايبزيج الألماني اللذين لعبا، أمس الخميس، في لشبونة.

وجاء تأهل سان جيرمان يوم الذكرى الخمسين لتأسيسه، وكاد يدفع غالياً ثمن الإصابات والغيابات في صفوفه، حين جلس هدافه الشاب كيليان مبابي على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة في كاحله، ودخل في آخر نصف ساعة ليشكل شعلة نشاط على الرواق الأيسر. فيما غاب نجماه لاعب وسطه الدفاعي الإيطالي ماركو فيراتي المصاب، ولاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني انخل دي ماريا الموقوف.

وكان البرازيلي نيمار أحد أبرز نجوم «الريمونتادا» وقلب النتيجة في 3 دقائق، وفاز بجائزة أفضل، في المقابل نال أتلانتا إشادة الجميع بما قدمه في أول تأهل له إلى الدور ربع النهائي.

وقال نيمار الذي اختير افضل لاعب في المباراة «كان مهماً الفوز بعد خمسين عاماً من تاريخ النادي. كانت مباراة صعبة وأرى أن تشوبو منحنا الفوز بتمريرة وهدف».

من جهته،أعرب جان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا، عن خيبته العميقة لإهدار الفوز،وقال جاسبيريني: «يجب أن أقول إن هناك ندماً كبيراً، كنا قريبين جداً، كانت قريبة جداً، بدا الأمر كأننا سنحقق إنجازاً رائعاً».

وعن دخول المهاجم كيليان مبابي العائد من إصابة بكاحله في آخر نصف ساعة، قال جاسبيريني الذي قاد فريقه إلى مركز ثالث في الدوري لموسمين توالياً وسجّل فريقه 98 هدفاً في «سيري أ»: «دخول مبابي وتواجد نيمار قلبا الأمور لمصلحة باريس سان جيرمان».

وأضاف عن المهاجم الشاب بطل العالم: «منح دخوله طاقة لباريس سان جيرمان الذي كان في طريقه لخسارة المباراة، كان أساسياً نظراً لما قدمه في المباراة».

من جهة أخرى، سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفريقه برشلونة، أمام الامتحان الأصعب هذا الموسم عندما يلتقي النادي الكاتالوني مع بايرن ميونيخ المتألق بطل ألمانيا، في الدور ربع النهائي، اليوم الجمعة.

ومن بين الفرق الثمانية التي بلغت هذا الدور فإن برشلونة وبايرن هما الوحيدان من الأبطال السابقين، إذ حقق كل منهما اللقب في خمس مناسبات، لذلك ستكون المواجهة النارية بين الفريقين، وان كانت الترشيحات تصب في مصلحة الفريق البافاري المرعب، الذي أنهى الدوري الألماني بتسجيل 100 هدف، وفاز على تشيلسي مؤخراً في ربع النهائي 4-1.