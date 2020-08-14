وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة صباح اليوم الجمعة : "قمنا بقصف موقع دفاع جوي لحماس، وبنية تحتية، ومواقع مراقبة في غزة، ردا على سلسلة من البالونات المتفجرة التي انطلقت من القطاع الأسبوع الماضي". وأضاف بيان الدفاع: "تتحمل حماس عواقب النشاط الإرهابي ضج المدنيين الإسرائيليين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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