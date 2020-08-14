"العربية للتغيير" تندد باتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

نددت الحركة العربية للتغيير، أحد أحزاب القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الخميس، بتوقيع اتفاقية السلام لتطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

وأعربت الحركة في بيان اطلعت الخليج 365 عليه عن رفضها الكامل لتطبيع بين دولة الامارات وحكومة اسرائيل بينما ما زال الاحتلال (الإسرائيلي) يوسع احتلاله للأراضي الفلسطينية ويحاصر قطاع غزة.

Advertisements

وأشار البيان إلى أنّ "هذه الاتفاقية تتعارض مع اتفاقية السلام العربية التي اشترطت انسحابا كاملا من الاراضي العربية المحتلة مقابل أية اتفاقية كهذه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.