حزب سوداني يستنكر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

استنكر حزب "البعث" السوداني، الخميس، ما وصفه بـ"المسلك الخاطئ" من دولة الإمارات في إدارة علاقتها مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للحزب، أحد أحزاب تحالف "نداء السودان" المنضوي تحت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (أحد أطراف الحكم)، تعقيبا على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي لتطبيع العلاقات.

وقال البيان: "نشارك جماهير الأمة العربية والإسلامية حالة الصدمة والغضب جراء الإعلان الإمريكى عن تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، مقابل وعد إسرائيلى بإيقاف ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وأضاف، أن الاتفاق "يتجاوز آخر سيناريو لتحقيق السلام بين العرب وإسرائيل، وهو المبادرة العربية وقرارات الجامعة العربية ذات الصلة".

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وتابع: "نستنكر هذا المسلك الخاطئ من الإمارات في إدارة العلاقات مع اسرائيل والإضرار بالموقف الفلسطيني".

في وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره "طعنة" بخاصرة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته و"إضعافا" لموقفه.

فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.