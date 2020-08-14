رئيس إسرائيل يدعو ولي عهد أبو ظبي لزيارة تل أبيب

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الخميس، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى زيارة إسرائيل، وذلك عقب الإعلان عن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات.

ونقل موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني (خاصة)، عن ريفلين، قوله، إن "الاتفاقية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، منعطف هام وإستراتيجي لعمليات جديدة في المنطقة".

وهنأ ريفلين، "رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على توقيع الاتفاقية"، واصفا إياها بـ"الإنجاز المهم والمثير للإعجاب".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

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وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وبينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين، نددت به جماعة الحوثي بقوة، وأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر "تويتر"، إن "الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.

وفيما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراضي فلسطينية بالضفة، قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنّ خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل لاتفاقية سلام مع أبوظبي.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

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