هنية والنخالة: التطبيع الإماراتي "خارج السياق التاريخي"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وزيادة النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن التطبيع المعلن بين دولة الإمارات وإسرائيل"خارج السياق التاريخي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية الخميس، مع النخالة، حسب بيان صدر عن حركة "حماس" وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن الطرفين أكدا "خلال الاتصال على رفض الخطوة، واعتبارها خارج السياق التاريخي، وتجاوزًا الثوابت والحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، ويجب التراجع عنها".

واتفق الطرفان "على تعزيز العمل المشترك مع المجموع الفلسطيني على الصعد والمسارات كافة، واستمرار التواصل الدائم بين قيادتي الحركتين بشكل دائم".

وعبر بيان مشترك، الخميس، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.

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وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وبينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين، أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر تويتر، إن "الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.

وفيما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قرار بلاده تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراضي فلسطينية بالضفة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل إلى اتفاقية سلام مع أبوظبي.

وبإتمامه، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

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