عكرمة صبري: لن نوافق على أي اتفاق يمس بحرمة الأقصى

رام الله / عوض الرجوب / الخليج 365



شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، الخميس، على رفض أي اتفاق يمس بحرمة المسجد الأقصى.



وقال صبري وهو خطيب المسجد الأقصى في تصريح للأناضول، تعقيبا على اتفاق التطبيع الذي أعلن بشكل مفاجئ اليوم بين الإمارات وإسرائيل، إن "المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا علاقة للأديان الأخرى به".



وأضاف صبري: "لن نوافق على أي اتفاق يمس بحرمة المسجد الأقصى".



وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.



جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث، ونشره الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر".



وحسب البيان، يمكن لجميع المسلمين زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.



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واعتبر صبري، أن "التطبيع الإماراتي، وغيره مع إسرائيل ليس جديدا، بل كان تحت الطاولة والآن فوق الطاولة".



وأضاف: "لا يخفى على أحد أن أميركا هي المسيرة لكل هذه التحركات السياسية، وهذا أمر مؤلم، ولكن لن نستسلم له أبدا، وحقنا الشرعي قائم إلى يوم القيامة".



وشدد صبري، على أن "المسلمين ليسوا بحاجة إلى وصاية من أحد، ونرفض أي تدخل في شؤوننا الدينية".



ولفت صبري، إلى أن "السيادة على المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، أما إداريا وسياسيا فهي للأردن فقط".



وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره "طعنة" بخاصرة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته و"إضعافا" لموقفه.



فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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