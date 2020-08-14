الجيش اللبناني يعرض آلية توزيع المساعدات أمام الداعمين

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

عرض الجيش اللبناني، الخميس، الآلية التي سيتم فيها توزيع مساعدات وصلت لبنان، أمام سفراء الدول وممثلي المنظمات التي قدمت الدعم، إثر انفجار مرفأ بيروت.

يأتي ذلك في سياق اتهامات بالفساد يوجهها نشطاء ومتظاهرون لبنانيون لمسؤولين، وسط مطالبات بالشفافية في توزيع المساعدات خوفا من سرقتها.

وقدم الشرح المفصل رئيس قسم الصحافة والعلاقات العامة في مديرية التوجيه العقيد الركن، إلياس عاد، داخل قاعة العماد نجيم بالعاصمة بيروت.

وشمل الشرح المساعدات التي وصلت لبنان، والآلية المعتمدة في توزيعها وإيصالها إلى متضرّري الانفجار.

وذكر البيان أن توزيع المساعدات الطبية سيجري بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة، وفق الاحتياجات.

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وسيتم ذلك بعد تحديد احتياجات المستشفيات من المواد والمستلزمات الطبية والأدوية.

أما آلية تسليم المساعدات الغذائية، فستتمّ بالتعاون بين الجيش اللبناني ومتطّوعين من المجتمع المدني.

وشكر العقيد عاد جميع الدول والمنظمات والهيئات التي سارعت إلى دعم لبنان .

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية.

فيما أفادت تقديرات رسمية لبنانية أولية، بأن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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