واشنطن تعرب عن قلقها إزاء التوتر شرق البحر المتوسط

واشنطن / الخليج 365

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الخميس، عن "قلقها" إزاء "الحوادث" في شرقي البحر المتوسط، إثر التوتر بين فرنسا وتركيا، داعيةً حليفي الناتو لإيجاد حل لذلك التوتر.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح للصحفيين، إن باريس وأنقرة "كلاهما من حلفاء الناتو المهمين"، مؤكدا أن بلاده تود خفض التوتر.

وإضاف هوفمان: "نود رؤيتهم يواصلون العمل سويا وإيجاد حلول لا تنطوي على ضرورة وجود سفن حربية أو نشر طائرات في بيئة أقل تعاونية".

Advertisements

يشار إلى أن التوترات تصاعدت في منطقة شرقي المتوسط إثر توقيع أثينا اتفاق بحري مثير للجدل مع مصر.

وأعلنت مصادر يونانية بدء مناورات عسكرية مشتركة مع فرنسا، الخميس، في منطقة شرق البحرالمتوسط.

ومؤخرا، هبطت مقاتلتان من طراز "رافال" وأخرى مخصصة للشحن من طراز "C-130"، تابعة للقوات الجوية الفرنسية، في قاعدة جوية بقبرص الرومية.

وذكرت صحيفة " Politis" القبرصية أن وصول الطائرات الفرنسية، يأتي في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين قبرص الرومية وباريس، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أغسطس/آب الحالي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.