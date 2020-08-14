نعى العريان.. القره داغي: ما يحدث في مصر مأساة كبرى

إسطنبول / الخليج 365

نعى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، الخميس، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر عصام العريان.

وفي وقت سابق الخميس، توفي العريان عن عمر ناهز 66 عاما داخل محبسه، تنفيذا لعدة أحكام قضائية بسجن طرة جنوبي القاهرة، وفق محاميه ووسائل إعلام مصرية.

وقال القره داغي، في بيان، إن "عصام العريان التحق بقافلة الشهداء في سبيل تحكيم الشريعة، رافعين ما أصابهم إلى العزيز الجبار لينتقم ممن ظلمهم".

وتساءل "إلى متى يصمت العالم عن جرائم انقلاب (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي؟".

وأضاف: "ما يحدث في مصر منذ عهد الانقلاب العسكري مأساة كبرى، وظلم لم يشهد المصريون مثله حتى في عهد الفراعنة".

وأعرب القرة داغي، عن استغرابه لصمت معظم دول العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية عن إدانة "هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية".

وقال إن "الإنسان ليقف عاجزا عن فهم مدى القسوة والوحشية التي يتمتع بها هؤلاء الظلمة. دماء هؤلاء المظلومين ستكون لعنة وشؤما وذلا ومهانة وخسارة لمن ظلمهم في الدنيا والآخرة".

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ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات المصرية حول بيان القره داغي، لكنها عادة ما تعلن حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

والخميس، قال محامي قيادات الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، للأناضول، "أبلغتني السلطات الأمنية بوفاة (القيادي بالجماعة المحبوس) عصام العريان ولا معرفة بالأسباب حتى الآن".

وتابع عبد المقصود: "لا أعرف ما إذا كان العريان توفي داخل السجن أم المستشفى (..) أبلغت أسرته بوفاته، وبدأت إجراءات ما بعد الوفاة". دون تفاصيل أكثر.

فيما قالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن وفاة العريان "طبيعية إثر أزمة قلبية مفاجئة".

وحتى الساعة 21:15 ت.غ، لم تصدر وزارة الداخلية المصرية بيانا بشأن وفاة العريان.

وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.

كما حكم على العريان بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضايا عدة، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.