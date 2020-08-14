بومبيو: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل خطوة كبيرة للأمام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين الذين يرافقونه في رحلة إلى دول وسط أوروبا إن اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ودولة الإمارات اليوم الخميس هو خطوة “كبيرة” للأمام على الطريق الصحيح.

وقال بومبيو قبيل مغادرته سلوفينيا متجها إلى النمسا “هذه خطوة كبيرة تاريخية إلى الأمام”، مضيفا أنها فرصة تاريخية أمام الشرق الأوسط ليكون مستقرا وآمنا.

وسيؤدي الاتفاق، الذي لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه، إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وجرى إبرامه خلال مكالمة هاتفية جمعت ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.