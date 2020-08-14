لايبزيج يطيح بأتلتيكو مدريد ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

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حقق لايبزيج فوزًا صعبًا على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بمنافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
سجل الإسباني داني أولمو والأمريكي تايلر أدامز هدفي لايبزيج بالدقيقتين (50) و(88)، بينما أحرز البرتغالي جواو فيليكس هدف أتلتيكو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (71).
وتأهل لايبزيج للدور نصف النهائي من دوري الأبطال ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما ودع أتلتيكو مدريد المسابقة.
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