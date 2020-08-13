«أبل» تكشف عن السوار Mudra Band مع ميزة التحكم بالإيماءات

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت شركة أبل النقاب عن السوار Mudra Band لساعتها الذكية أبل Watch مع ميزة التحكم بالإيماءات، التي تقوم على رصد الإشارات العصبية.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه من خلال رصد الإشارات العصبية يمكن التعرف على حركة الأصابع الفردية.
وتتم عملية الاستعمال عن طريق تحريك إصبع واحد أو أكثر؛ حيث تقوم أقطاب كهربائية خاصة بتسجيل الإشارات العصبية، التي يرسلها المخ.
كما يدعم السوار فئة الحماية IP56، ومن ثم فهو يقدم حماية جيدة من التأثيرات الضارة للغبار والماء مع إضاءة LED، وينطبق الشيء نفسه على مستشعر التسارع الخاص به ووحدة Bluetooth.
ويفترض أن تدوم البطارية الصغيرة سعة 40 مللي أمبير في الساعة لمدة يومين من الاستخدام. ويعد السوار الجديد متوافق مع ساعات أبل بدءا من الجيل الثالث. ومن المقرر طرح السوار في الأسواق بحلول ديسمبر المقبل.
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