شكرا لقرائتكم خبر عن حظر صيد «أسماك الكنعد» في المملكة لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، عن بداية حظر صيد أسماك الكنعد للعام الحالي ٢٠٢٠ اعتبارا من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر المقبل.

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وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي بهدف منح الفرصة لتكاثر أسماك الكنعد، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي.

ويعد الصيد في موسم الحظر مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.