شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط شخص يروج مستحضرات طبية مجهولة تحتوي مواد ضارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليم الخميس، ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر تضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها والتي تبين احتوائها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة”.

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