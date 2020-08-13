الرئيس المصري يثمّن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية وإسرائيل الذي أعلن عنه الخميس بشكل مفاجىء. وكتب على موقع "تويتر" الخميس "تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الاميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

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