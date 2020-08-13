حركة حماس تؤكد "رفضها" لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات باعتباره "تنكرا لحقوق الفلسطينيين"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أكدت حركة حماس الفلسطينية الخميس "رفضها وإدانتها" لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذي تم بوساطة أميركية. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "هذا الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني". وأضاف لوكالة فرانس برس إن الاتفاق "مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه"، و"يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر".

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