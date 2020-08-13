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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل طهي الطعام يقتل كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل أو تقارير مؤكدة على أن الشخص الذى أصيب بفيروس كورونا يمكن أن يصاب به مرة اخرى .
إلى ذلك أفادت المنظمة بأن الصين أبلغتها بعثورها على الفيروس فى عبوات غذائية مستوردة وإنها تقوم باختبارات فى هذا الامر وإن كان ذلك اشتمل على عشرات العبوات .
وقالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فانكيركوف فى مؤتمر صحفى مساء اليوم فى جنيف إن طهى الطعام يقتل الفيروس فى جميع الاحوال .
وحث الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة على عدم الاصابة بالرعب عند سماع ذلك وأن يطمئن الجميع ويتخذ فقط إجراءات النظافة .
من جهة أخرى قال كبير مستشارى المدير العام في المنظمة بروس الوارد "انه لا معلومات عن اللقاح الروسي حتى الان ويجرى التواصل مع الجانب الروسى للوقوف على اختباراته".
وقال الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس إن العالم بحاجة الى 100 مليار دولار من أجل تطوير التكنولوجيا والعلاجات اللازمة للقضاء على الفيروس وذكر ان هناك تسعة لقاحات فى مرحلة التجارب وتنضوى ضمن مرفق كوفاكس العالمى .
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