"أنصار الله" تستنكر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وتدعو لإنهاء التبادل التجاري مع أبو ظبي

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، عن الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، قوله: "هذه الخطوة نقلت ما في السر إلى العلن، وتثبت أن العدو الصهيوني والأميركي مستمر في تدمير المنطقة".

© AP Photo / Emrah Gurel

وأضاف عبد السلام أن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ومشاركة الإمارات في العدوان علينا يثبت أننا ندفع أرواحنا ودمنا فداءً للقضية الفلسطينية".

وتابع المسؤول الحوثي "شعبنا يقدم موقفا صريحا وعمليا إلى جانب فلسطين، ونقول لشعبنا أنظروا أين هم الموالون لأمريكا وإسرائيل".

واعتبر عبد السلام، أن "الاتفاق ليس ضد إيران بل ضد الأمة العربية والإسلامية".

ووصف الناطق باسم الحوثيين الاتفاق بأنه "دعاية أمريكية وقضايا الأمة تباع اليوم على رصيف الانتخابات الأمريكية".

من جهته، دعا القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، الدول العربية والإسلامية إلى إنهاء التبادل التجاري مع الإمارات.

وقال الحوثي "الدول العربية والإسلامية مطالبة بموقف واضح أمام إعلان الإمارات العلاقة المباشرة مع كيان العدو (في اشارة إلى اسرائيل)".

وأضاف: "ندعو إلى إنهاء التبادل التجاري مع الإمارات وإدانة القطاع التجاري للإعلان من خلال إغلاق مكاتب الاستيراد والتصدير في الإمارات كخطوة عملية لتجريم الخيانة الإماراتية".

واعتبر الحوثي، الاتفاق الاسرائيلي الإماراتي "خيانةً للقضية الفلسطينية ولشهدائها وللعروبة وتأكيداً على أن الحروب التي تشارك فيها الإمارات أتت تنفيذا للسياسات الأمريكية".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد اليوم الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية وهي الدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وستتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكان قادران على إحداث الفارق".

وأوضح ترامب أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

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كما أشار ترامب إلى أنه بموجب الاتفاق "سيسمح للمسلمين بالوصول وزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل والصلاة في المسجد الأقصى".

ووفقا لبيان مشترك للإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اتفق الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب البيان، "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وأشار البيان، إلى أن الدول الثلاث تواجه العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.