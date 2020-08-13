قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية في العراق

وقالت الخلية في بيان إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطوا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين". وأشارت الخلية إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود خسائر تذكر. ​وتستضيف قاعدة بلد قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كم إلى الشمال من بغداد. وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.

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