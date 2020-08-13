شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس اللبنانى: انفجار المرفأ أصابنا بالحزن.. والمصايب جاءت فوق بعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، المسؤول الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن انفجار مرفأ بيروت أصاب اللبنانين والعالم بالحزن الكبير.

وفى رده على علم الرئيس اللبنانى ميشيل عون بالمستودع، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، إن الرئيس تسلم تقرير من جهاز أمن الدولة حول وجود هذه المواد بالمرفأ، وعلى الفور وجه الرئيس بإجراء اللازم لرفع الخطر عن المستودع.

وذكر أن لبنان يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بجانب وباء كورونا، وبالتالى "كل المصايب جاءت فوق بعضها"، ثم انفجار مرفأ بيروت، مضيفًا: "معالجة الوضع الاقتصادي أمر طويل المدى، ونحن بانتظار لعودة البلاد لطبيعتها وتحسن الظروف لحين معالجة الأوضاع الاقتصادية الأخرى".