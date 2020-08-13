شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف قاعدة "بلد" فى العراق بثلاثة صواريخ كاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين بثلاثة صواريخ، وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم / الخميس /، إن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت بالقرب قاعدة بلد في صلاح الدين. فيما لم يتم تحديد حجم الخسائر التي سببها سقوط الصواريخ حتى الآن.

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