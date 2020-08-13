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كوريا الجنوبية توقع مذكرة تفاهم مع تونس فى مجال تكنولوجيا المعلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعهد الوطني لبحوث الراديو التابع لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنه وقع مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في تونس، في مجال اختبار الموجات الكهرومغناطيسية والمصادقة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بموجب مذكرة التفاهم، يخطط البلدان لتبادل نظاميهما في وصف اللوائح المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاختبارات والمصادقة، وإجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبراء والتدريب والتعليم وغيرها.

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وسيمكن للشركات متوسطة وصغيرة الحجم في كوريا الجنوبية الحصول على المعلومات ذات الصلة، مثل الاختبارات والتقييم وخطوات إصدار شهادات المصادقة والأوضاع ذات الصلة بقيود التكنولوجيا وغيرها، عند تصدير منتجاتها إلى تونس في المستقبل.

وإذا تطورت مذكرة التفاهم بين كوريا الجنوبية وتونس إلى اتفاقية اعتراف متبادل، فإن الشركات الكورية الجنوبية ستجري اختبارات المنتجات في كوريا الجنوبية وستحصل على الاعتراف بنتائج تقييم المطابقة.

وذكر المعهد أنه سيسعى للتوقيع على مذكرات تفاهم مع الدول الأفريقية على أساس التعاون الدولي مع تونس، وسيسعى أيضا لتوسيع الدول في جنوب شرق آسيا التي توقع مع البلاد على اتفاقية الاعتراف المتبادل، لمساعدة الشركات المحلية على تصدير منتجاتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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