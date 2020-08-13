شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر الاعتداء العسكرى التركى على العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء العسكري التركي على منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية، مؤكدة أن هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ لسيادة العراق ولمبادئ حسن الجوار ومخالفة مستنكرة للمواثيق والقوانين الدولية. وقدم الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني - خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين اليوم الخميس تعازى المملكة حكومة وشعبًا لحكومة وشعب العراق في الشهداء العسكريين العراقيين الذين لقوا حتفهم جراء هذا الاعتداء العسكري التركي الآثم، مؤكدًا تضامن بلاده مع العراق ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جهته، أعرب وزير الخارجية العراقي عن اعتزاز بلاده بالمواقف الأخوية الأصيلة للبحرين تجاه العراق ووقوفها معها في صف واحد ضد أي انتهاكات تمس بأمن الدول العربية واستقرارها.

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