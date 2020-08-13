شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا لدى طرابلس يلتقي بمسؤولين أتراك لوقف التدخل في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على تركيا لوقف تدخلها السافر والمشين في الشؤون الداخلية الليبية ودعمها لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.

وزار سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند العاصمة التركية أنقرة، وعقد هو والسفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد اجتماعا مع مسئولين أتراك في وزارة الدفاع التركية، في محاولة لإقصاء الرئيس التركي عن مخططه الإرهابي في ليبيا من خلال العبث بأمن واستقرارها.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانها: نائب وزير الدفاع يونس أمرى كارا عثمان أوغلو، استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، ومعه سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أنقرة ديفيد ساترفيلد".

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وأضاف البيان “اللقاء الذي عقد داخل وزارة الدفاع، تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين”.