السفير المصرى لدى باكستان طارق دحروج يلتقى نظيره السعودى لبحث العلاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى نواف بن سعيد المالكى، السفير السعودى لدى باكستان، السفير طارق دحروج لبحث العلاقات الثنائية.

تغريدة السفير السعودى وقال فى تغريدة: "استقبلت بمكتبي اليوم بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان أخي سعادة سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة طارق محمد دحروج، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة أبرز المستجدات في المنطقة".

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