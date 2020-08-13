شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بالاتفاق الإماراتى الإسرائيلى لوقف الضم فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت البحرين اليوم بقرار الإمارات التوصل لاتفاق مع إسرائيل لوقف الضم فى الأراضي الفلسطينية، وأكدت البحرين أن الاتفاق الإماراتى الإسرائيلى يعزز من فرص التوصل للسلام، وقالت السلطات الإماراتية، إن قرار الضم كان سينهى أى فرصة للسلام، وأن موقفها السياسى يبقى ضمن إجماع عربى ودولى، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. كان قد اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.