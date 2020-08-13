شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نرحب بأى مبادرة للسلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث اليوم الخميس إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يرحب "بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل والإمارات التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات. وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق تاريخي اليوم الخميس سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درو الوساطة فيه.

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