شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: هل ننتظر مجانيين غزة أن يحرروا فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، والتى تتضمن وقف النشاط الاستيطانى فى الأراضي الفلسطينية.

وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه بموقع تويتر: "هل ننتظر حسن نصرالله أو مجانيين غزة أن يحرروا فلسطين.. إسرائيل هزمتنا في أربعة حروب.. مجانيين غزة لن يحرروا فلسطين، وأغلب من يتشدقون بتحرير فلسطين ليسوا أوفياء مع من يقف معهم.. شاهدنا ذلك عندما غزا صدام حسين الكويت.. كل الذين كبرت كروشهم من أموال الكويت كانوا أول المؤيدين والمتعاونين معه".



أحمد الجار الله عبر تويتر

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتفقوا فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وقال الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأضافت الوكالة: بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية فى الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدى إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسى وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى فى العالم العربى والإسلامى، وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.