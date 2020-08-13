شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المرحلة الرابعة للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية فى الكويت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء قرر تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر السماح لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتشمل «الأندية الرياضية والصحية، محلات العناية الشخصية «الصالونات والحلاقة»، محلات الخياطة والمشاغل».

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الرابعة عودة تقديم الخدمة من داخل المطعم وكذلك عودة عمل الموصلات العامة في مختلف المناطق بالكويت مع التباعد، والعمل من مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأكثر من نسبة 50%، مع تطبيق الشروط الصحية.