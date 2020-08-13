شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: سنبدأ بعلاقات اعتيادية مع إسرائيل وقرار السلام يعود للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية فى تصريحات لقناة العربية: "نسعى أن يكون تجميد قرار ضم أراض فلسطينية فرصة جديدة للسلام، وسنبدأ بعلاقات اعتيادية مع إسرائيل، وقرار السلام يعود للفلسطينيين، مضيفا أن القرار الإماراتى هدفه إيجاد قنوات اتصال تساعد الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية ستبقى فى وجدان دولة الإمارات.

كان قد اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.