أوبراين: أتوقع حضور نتنياهو وولى العهد الإماراتى مراسم التوقيع فى البيت الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى أوبراين إنه يتوقع حضور نتنياهو وولي العهد الإماراتي أو مسؤول إماراتي آخر مراسم التوقيع في البيت الأبيض.

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