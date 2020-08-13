شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو: سنقود حملة دولية لاستعادة وترميم تراث بيروت بعد كارثة الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث العاصمة اللبنانية بيروت في أعقاب الانفجار الذي ضربها في 4 أغسطس الجارى، وأوضحت المنظمة - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن عشرات المباني التاريخية في بيروت معرضة لخطر الانهيار بعد الانفجار الكبير في مرفأ العاصمة اللبنانية.

من جهته.. قال مساعد المدير العام لشؤون الثقافة في اليونسكو إرنستو أوتون: "إن المجتمع الدولي أرسل إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة"، مضيفًا أن هيئة اليونسكو ملتزمة بقيادة الجهود في المجال الثقافى،وكانت اليونسكو قد حذرت من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء انفجار بيروت.