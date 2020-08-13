إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بعلمي إسرائيل والإمارات

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أضاءت بلدية تل أبيب مبناها، الخميس، بألوان علميّ إسرائيل والإمارات احتفاءً بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنّ "مبنى بلدية تل أبيب أضيء بعلميّ إسرائيل والإمارات احتفاء باتفاقية السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم".
وهنأ رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي، حسب القناة، "رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على مضاعفة تحقيق السلام مع الإمارات".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".
وبينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين، ونددت به جماعة الحوثي بقوة، أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر "تويتر"، إن "الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.
وفيما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراضي فلسطينية بالضفة، قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنّ خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل لاتفاقية سلام مع أبوظبي.
وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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