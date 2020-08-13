"آفاد" التركية تقدم مساعدات غذائية لـ200 عائلة لبنانية

بيروت / الخليج 365

قدمت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، مساعدات غذائية لـ200 عائلة فقيرة، شمالي لبنان.

جاء ذلك في إطار فعاليات "آفاد" الإغاثية في لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، حيث وزعت مساعدات غذائية على 200 عائلة فقيرة في طرابلس، وعكار، شمال لبنان.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس الجمعية الثقافية التركية في لبنان كمال مقصود، إن فرق "آفاد" جاءت للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ في مكان الانفجار.

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وأضاف أن فرق "آفاد" أجرت زيارات إلى القرى التركمانية شمالي لبنان، حالهم كحال باقي المنظمات والهيئات التركية المتواجدة في البلاد.

وأشار مقصود إلى قيام الفرق بتوزيع مساعدات غذائية على 50 عائلة في طرابلس، و150 عائلة في قريتين تركمانيتين.

وأعرب عن بالغ شكره لفرق "آفاد" لعدم تخليهم عن أشقائهم التركمان، رغم عملهم الكثيف في البحث والإنقاذ في مكان الانفجار بالعاصمة بيروت.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، وخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.