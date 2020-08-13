ترامب يسمي التطبيع بين إسرائيل والإمارات بـ"الاتفاق الإبراهيمي"

واشنطن / الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات سيتم تسميته "الاتفاق الإبراهيمي".

و شدد ترامب على الأهمية التاريخية للاتفاقية، مؤكدا "ناقشنا بالفعل اتخاذ مثل هذه الخطوة مع دول أخرى، وهو ما يمكن حدوثه الفترة القادمة".



و قال ترامب مازحاً: "أردت تسمية الاتفاق اتفاق دونالد جي ترامب".



من جانبه أشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى أن الاتفاق الابراهيمي جاء تيمنا بـ "أبو الديانات الكبيرة كلها".

وقال: "لا يوجد شخص يرمز بشكل أفضل إلى إمكانية وحدة هذه الديانات الثلاثة العظيمة أكثر منه (إبراهيم عليه السلام)".



وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي"



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وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".



بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر "تويتر"، إعلان ترامب عن اتفاقية سلام بين تل ابيب وأبو ظبي بأنه "يوم تاريخي".



كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل ستجري في البيت الأبيض.



وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).



ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.



كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.