بلاغ قضائي ضد "حزب الله" وإسرائيل على خلفية انفجار بيروت

بيروت / ريا شرتوني، حسن درويش / الخليج 365



تقدم محامون لبنانيون، الخميس، ببلاغ إلى النيابة العامة في البلاد، ضد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.



وأفاد بيان صادر عن 4 محامين (مستقلين)، وصل الخليج 365 نسخة منه، أنه تم التقدم بـ"إخبار قضائي (بلاغ) ضد نصر الله ونتنياهو في جرم تفجير المرفأ".

وقال المحامي طارق شندب، صاحب مبادرة البلاغ، في البيان، إن الإخبار ضد نصر الله تضمّن "جرائم تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت، والتسبب بالانفجار".



وشمل أيضا "تهريب السلاح عبر معابر برية شرعية وغير شرعية".



واعتبر شندب، أن تلك الأفعال "تقوض سلطة الدولة وتهدد السلم الأهلي بما يشكل جرائم قانونية".



وطالب بـ"التحقيق مع المخبر ضدهما (نصر الله ونتنياهو) وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني بحقهما".



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وفي حديث مع الخليج 365، أوضح شندب أن "البلاغ ضد إسرائيل قائم على خبر نشرته صحيفة هآرتس العبرية عقب الانفجار، حول قصف إسرائيلي لمرفأ بيروت استهدف شحنة سلاح لحزب الله".



وأشار شندب، إلى أن البلاغ استند أيضا إلى شهادات مواطنين أكدوا وجود طيران إسرائيلي في الأجواء اللبنانية لحظة وقوع الانفجار.



ودعا إلى إحالة الملف للمحقق العدلي المكلف في ملف تفجير المرفأ.



وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية. ونفى كل من نتنياهو ونصر الله أي علاقة لهما بهذا الانفجار.

فيما أفادت تقديرات رسمية لبنانية أولية، بأن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.