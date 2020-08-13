وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة تضامنية إلى بيروت

بيروت / حسن درويش/ الخليج 365

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، زيارة تضامنية مع لبنان، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، كان في استقبال ظريف في مطار بيروت، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، والسفير الإيراني لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا، إضافة إلى وفد من السفارة الإيرانية.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف، مسؤولين لبنانيين، في إطار التضامن مع بيروت بعد انفجار المرفأ.

ولم تذكر الوكالة اللبنانية أية تفاصيل أخرى بشأن زيارة ظروف ولا مدتها.

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والأربعاء، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على الحاجة إلى المزيد من الوحدة بين الأطراف السياسية اللبنانية، وعلى أهمية مساعدة القضاء اللبناني من أجل الكشف عن العناصر الرئيسية المؤدية لوقوع انفجار المرفأ.

ويشهد لبنان زيارات دبلوماسية متعددة، بعد الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت، أهمها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.