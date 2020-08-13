فلسطين تستدعي سفيرها لدى "الإمارات"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، السفير الفلسطيني لدى "أبو ظبي"، ردا على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.
وقالت "الخارجية" في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه "بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الاماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري".
وأعلنت القيادة الفلسطينية، في وقت سابق، "رفضها واستنكارها الشديدين للاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".
وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
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